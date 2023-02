Zvonko dice que a pesar de cualquier fallo el que debe seguir gobernando Santa Cruz es Camacho

Sin embargo, enfatizó que la acción de cumplimiento no debía ser admitida y no había fundamento para que fuera aceptada porque es una “demanda jalada de los pelos”, tema con el que coinciden diferentes entendidos en leyes, por lo que consideró que el reclamo debería ser rechazado en la audiencia que fue postergada para el jueves 23 de febrero.

“Entonces, es verdad, tengo que seguir y tengo que aceptar la decisión judicial que pueda salir de ahí, pero en esta Gobernación no vuela ni una mosca sin que Luis Fernando Camacho me diga sí o me diga no, porque a él lo eligieron para que lidere este proyecto. Hasta ahí es lo que puedo decir si estuviera en su situación, que debe ser una presión absoluta del vicegobernador”, sentenció.

En resumen, el asambleísta de Creemos expuso que se debe acatar la decisión de la justicia, pero cómo llevar adelante esto sería una decisión personal de Aguilera, si es que se llega a consumar “el golpe de Estado a la Gobernación”, además de resaltar que no tiene diferencias con el vicegobernador.

“El MAS va avanzando y el ministro de Justicia salió amenazando con juicios y cárcel a todo el mundo, porque ese es el arma y la manera de gobernar, manejando la justicia, la Policía y Régimen Penitenciario. Santa Cruz es su enemigo y quieren tomarlo y darle un golpe a la Gobernación”, concluyó Matkovic.