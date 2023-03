Bloqueo en Potosí: Jesús, de 76 años, alquiló una carretilla para transportar a su mamá de 96

El bloqueo que iniciaron sectores sociales de Potosí el viernes tomó por sorpresa a Jesús Mamani y a su madre Gregoria, quienes partieron desde Oruro con el objetivo de llegar a Tarija. En el trayecto, el hombre tuvo que alquilar una carretilla para avanzar, pues su mamá de 96 años tiene dificultades para caminar.

“Mi mamita tiene que estar al lado mío, no puede caminar. He tenido que fletarme esta carretilla para poder avanzar al frente, no queda de otra”, manifestó Jesús a UNITEL.

Para poder transportar y avanzar a través de un punto de bloqueo con su mamá, Jesús primero tuvo que convencer a una mujer que vendía comida para que le alquile su carretilla y por esto pagó 20 bolivianos.

Inmediatamente, el hombre cubrió la carretilla con frazadas para que su mamá no se lastime con los movimientos bruscos que pueda haber en el trayecto.