Admiten vacío constitucional sobre repostulación a magistrado y reglamento estará a fines de marzo

La Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la reelección de los magistrados al Órgano Judicial, sin embargo existe un vacío con respecto de la repostulación en cualquiera de las cuatro entidades judiciales, admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, quien dijo que hasta fines de marzo debe culminar la elaboración del reglamento de preselección de las próximas autoridades jurisdiccionales.

“La Constitución dice que no se puede reelegir, pero es claro que el pueblo boliviano no está conforme con los actuales administradores de justicia y tampoco quieren reelegirlos; pero también hay que ser honestos, hay que cumplir lo que dice la Constitución, qué pasa si un magistrado que estaba en el Tribunal Supremo -por ejemplo- se postula para el Tribunal Constitucional, legalmente no hay nada que lo impida constitucionalmente hablando”, explicó el presidente de los diputados.

Los artículos 183, 188, el numeral III del 194 y 198 de la Carta Magna prohíben la reelección de los magistrados del Órgano Judicial; sin embargo, no menciona nada sobre la repostulación a otros de los altos cargos del ente judicial del país. Este año la Asamblea Plurinacional debe preseleccionar postulantes a las cuatro instancias del Órgano Judicial; Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental, en total son 54 cargos que deben llenar los candidatos.

La Asamblea, dijo Mercado, no se detendrá pese a que existe una iniciativa ciudadana de recolección de firmas para impulsar un referéndum que modifique la CPE y se cambien las reglas de preselección y puso como plazo el 31 de marzo para concluir con el reglamento y lanzar la convocatoria.

“Yo creo que hasta finales de mes debemos culminar el proceso de reglamento aprobado, posteriormente será el momento de avanzar a la convocatoria para la preselección de los candidatos”, añadió, Jerjes Mercado.

Asimismo, dijo que la propuesta de reglamento que presentó la bancada del MAS ya fue remitida a la Vicepresidencia del Estado y esta debe enviar a la comisión Mixta de Constitución que será la instancia parlamentaria que llevará adelante todo el proceso y culminar antes del primer semestre de 2023.

Más adelante, aseguró que buscarán el consenso con los opositores para reglamentar la convocatoria y de ese modo desahució la posibilidad de aprobar una “ley corta” como mencionaron algunos diputados del oficialismo, ante la imposibilidad de lograr acuerdos con los opositores.

