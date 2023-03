Always no descarta penales y ensaya remates

Always Ready no piensa en quedar fuera de la Copa Conmebol Libertadores, dará pelea y ésa es la consigna que tiene todo el plantel. No es imposible y tiene la obligación desde el primer minuto de ir en busca de goles, según manifestaron jugadores y cuerpo técnico.

Los millonarios reciben a Magallanes mañana desde las 18:00 en el estadio Hernando Siles, por el partido de vuelta de la segunda fase de la Conmebol Libertadores.

El director técnico Pablo Godoy cerró el trabajo en la parte táctica ayer en el estadio Hernando Siles, donde vieron todas las posibilidades, razón por la que sus jugadores practicaron la tanda de penales. Hoy cierran entrenamientos con un trabajo más liviano, se concentran a mediodía en un hotel cercano al estadio Hernando Siles, a la espera del cotejo.

Los jugadores son conscientes de la presión que tienen en esta fase; para muchos no clasificarse en la Libertadores será como un “fracaso”.

“Siempre hay revancha, tenemos la obligación de ganar, nos estamos jugando el partido del año, quedar fuera de la Copa para nosotros sería un fracaso, es una semana muy importante”, afirmó Marc Enoumba, ayer a los medios.

Para este partido el director técnico Godoy tendrá equipo completo, Leyvin Balanta superó su lesión, pero Enrique Flores será el lateral izquierdo, además el jugador nacional tuvo una buena actuación en el cotejo de ida, por lo que es la principal opción.

En el ataque, todo apunta a que Wilfried Bony no partirá desde el inicio. Es una de las alternativas para el segundo tiempo, además será el primer partido del marfileño en el estadio Hernando Siles. Hay gran expectativa por su debut.