Analista: “Por peleas internas en el MAS, al país no llegan 3.500 millones de dólares aprobados por organismos internacionales”

“El país tiene aprobados créditos de organismos internacionales por unos 3.500 millones de dólares que no pueden ser desembolsados por las peleas que hay en el MAS. Una situación que daña al país”, observó el economista.

Sobre la labor del BCB Dunn sostuvo que su reacción fue tardía, que se esperó demasiado a que los diferentes rumores cobren peso y que de alguna manera determinen el comportamiento de las personas que en su afán de proteger su patrimonio recurren a una demanda no habitual de dólares.

“No alcanza con medidas parches . El hecho de vender 90 millones de dólares no es de gran impacto cuando el sistema financiero mensualmente requiere 450 millones de dólares . Lo importante es proporcionar información transparente y oportuna”, observó Dunn.

Durante la entrevista en ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, el economista precisó que lo adecuado habría sido que el BCB analice los indicadores, que acepte el problema, lo comunique e indique los pasos a seguir para resolverlo y no espere que el tema ingrese en la sicología del mercado, es decir, que en la cabeza de las personas se instale la idea de que no hay dólares y que es de vida o muerte salir a comprar la divisa estadounidense.