Andrés Coimbra el boliviano que trabajó en Pinocho, película ganadora del Oscar

El profesional señaló que llegó a esta producción luego de que lo contactaran mediante una red social de trabajo. “Me contactaron a través de LinkedIn, me reclutaron porque la postproducción de esta película se estaba acelerando, así que necesitaban gente, me encontraron y entré a trabajar directamente desde el primer día en la empresa”, dijo.

Explicó que su trabajo consistió en iluminar escenas de Pinocho y que iluminar una escena puede tardar en promedio de 3 a 5 días. Sin embargo, a veces puede llegar hasta un mes. “Una de las escenas donde yo trabajé que es cuando están dentro del monstruo y se abre. Esa secuencia tardó dos meses en iluminarse porque queríamos el mejor resultado”, describió.

Andrés tiene 25 años y radica en Canadá. Es diseñador y desarrollador de videojuegos de profesión y se formó en Niagara College del 2016 a 2019. Ha trabajado en varios estudios, pero fue la empresa MPC Toronto con la que trabajó en Pinocho como artista de iluminación en el 2022.