Añez, a 2 años de prisión: Siguen sin tener ni una prueba de terrorismo, sedición y conspiración

La madrugada del 13 de marzo de 2021, Añez fue aprehendida, imputada y luego encarcelada por la justicia

Fuente: ANF

Luego de dos años de estar encarcelada en penal de Miraflores, la expresidente interina, Jeanine Añez, publicó una carta en sus redes sociales en la que indicó que la justicia sigue sin tener ni una sola prueba contra ella por los delitos terrorismo, sedición y conspiración.

“Cada juez sin jurisdicción me ha obligado a audiencias inquisidoras, donde cuatro partes repiten lo que dice la quinta, donde seis veces los fiscales piden aumentar mi detención preventiva diciendo lo mismo (que no han podido tomar otras declaraciones que no han podido hacer inspección ocular, etc.). Dos años después siguen sin tener nada, ni una sola prueba de terrorismo, sedición y conspiración contra Jeanine Añez”, señala una parte de la carta publicada este lunes en sus redes sociales.

La madrugada del 13 de marzo de 2021, la exmandataria fue aprehendida, imputada y luego encarcelada por la justicia. El año pasado fue sentenciada a 10 años de presidio por el caso “golpe de Estado II”, referido a su asunción al poder en medio de la crisis política de 2019.

Añez es procesada también por el caso “golpe de Estado I” que fue presentada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, pero luego se eliminaron los primeros dos.

El tercer proceso que enfrenta la expresidenta es la supuesta designación “irregular” de la directora de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), cargo que recayó en una de sus familiares.

En enero de este año, la justicia decidió ampliar la investigación contra Añez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en los sucesos ocurridos en noviembre de 2019 en Senkata.

“En Bolivia no existe un sistema judicial porque ha sido suplantado por el sicariato masista y esto es una gravísima prueba de que la democracia se ha reducido a la emisión del voto y el resto de instituciones del Estado se encuentran bajo el poder totalitario del gobierno central”, indica otra parte de la misiva de la exmandataria.