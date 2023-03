Banco Central de Bolivia no actualiza el informe de las reservas internacionales hace un mes

El último dato oficial del ente emisor data del 8 de febrero en donde se detalla que las RIN se ubican en $us 3.538 millones, las divisas en $us 372 millones y las DEG en $us 538 millones

Juan Carlos Salinas Cortez

Fuente: El Deber El Banco Central de Bolivia (BCB) desde el 8 de febrero de 2022 no actualiza el informe sobre el estado de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que en aquella oportunidad se ubicaban en $us 3.538 millones, las divisas (efectivo en dólares) en $us 372 millones y $us 538 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG).

Gabriel Espinoza, exdirector del BCB, explicó que el compromiso del ente emisor es brindar un informe semanal sobre la situación de las RIN, con una demora de una semana como máximo.

“Sobre la actualización es el Banco Central el que debe responder. Más cuando su información es tomada como fuente por otros organismos internacionales. No tener datos actuales no es una buena señal”, sostuvo Espinoza.

El economista Roberto Laserna, a través de su cuenta en Twitter, ensaya un posible escenario por la no actualización del informe del BCB, al señalar que hay exportaciones de gas natural no cobradas a Argentina, gastos de inversión por las compras realizadas en el exterior para el proyecto siderúrgico de Mutún, realizar pagos por derrotas arbitrales y sueldos a funcionarios públicos en el exterior.

Germán Molina, analista económico, sostuvo que en este escenario complicado con la caída de las RIN y divisas ‘escuálidas’, el BCB debe ser más cauto a la hora de informar, pues la estabilidad financiera es vital en la economía y cualquier dato equivocado puede tener un efecto negativo para el país.