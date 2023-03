Básquetbol La Paz empieza con victoria la Libobásquet 2023

El quinteto de Básquetbol La Paz debutó en el Torneo 2023 de la Libobásquet con el pie derecho, luego de imponerse 85-80 a CARL A-Z, en duelo inaugural de temporada y que se desarrolló en el coliseo Julio Borelli Viterito de la Sede de Gobierno.

Hoy continuará la primera jornada con el lance entre Leones y Nacional Potosí, a disputarse desde las 20:30 en el Coliseo Ciudad de Potosí.

Mañana se medirán Pichincha vs. Saracho, a partir de las 20:00, también en Potosí.

El sábado completan Universitario SFX vs. Calero (19:00), en Sucre, y San Simón vs. CAN (20:30), en el coliseo Gróver Suárez de Cochabamba.