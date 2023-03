Bermejo refuerza las acciones preventivas para contrarrestar el dengue

Redacción Central / Bolinfo / Tarija

Fuente: El Periódico

“Siempre en salud, lo que más faltan son los recursos, por ello es importante que el Gobierno Nacional, apoye especialmente a los hospitales de tercer nivel, en cuanto a lo que es el trabajo preventivo contra el Dengue, la anterior semana, a través del Servicio Departamental de Salud, Sedes, se ha enviado un hospital móvil, a Bermejo, el cual ayudó a tener la atención adecuada para las personas con síntomas de Dengue, en nuestros centros de primer nivel, a su vez, se han hecho varias tareas y esfuerzos, pero todo esto tiene que ser acompañado, por la población”, dijo Gutiérrez.

En este sentido, Gutiérrez, explicó, que en medio de las campañas de limpieza, se pudo evidenciar, que algunas personas, no han permitido el ingreso del personal de salud a los domicilios, generando que el trabajo no sea totalmente efectivo en todo Bermejo.

“Ha habido el cierre de actividades por dos días, y quienes no colaboraron con la campaña de limpieza, van a tener sanciones de acuerdo a una ley municipal, que ha pedido el COEM, que se aplique para los vecinos y vecinas que incumplan, cabe recalcar, que son sanciones económicas, porque reitero, esta es una lucha a favor de la salud de todos en general y por consiguiente, el compromiso y la prevención, debe ser conjunta”, dijo Gutiérrez.

En este contexto, la autoridad, aseveró que, la normativa tiene su propio reglamento, por lo cual espera, que realmente estas multas sean aplicadas en contra de aquellas personas que no dejan que los profesionales del área de salud, hagan su trabajo como corresponde.

“Continuamos en estado de emergencia, sin embargo, cabe hacer notar, que hemos visto que ya no es un ascenso vertical como era a un inicio, no obstante, continúan aumentando los casos, pero ya no de manera drástica”, dijo Gutiérrez.

APUNTE

El Hospital Rubén Zelaya de Yacuiba está totalmente colapsado

“La población debe saber que debe acudir a otros centros, por que la verdad, nuestro hospital, está totalmente colapsado de gente que viene, estamos sin camas desocupadas, todas están totalmente ocupadas, el área de pediatría, está totalmente saturada, tenemos seis niños en emergencia en la salita de observación y el pediatra tiene que salir a ver a los niños, porque no tenemos más camas disponibles”, dijo el Director del Hospital Rubén Zelaya de Yacuiba, Freddy Jerez.