Bolivia avanza rumbo a la sustitución de importaciones y proyecta subir ingresos a $us 6.300 millones con litio, urea y hierro

La Paz. – Con sus diferentes proyectos de industrialización, Bolivia avanza rumbo a la sustitución de importaciones y proyecta aumentar sus ingresos a al menos $us 6.300 millones con la producción y ventas de urea, carbonato de litio y hierro.

“Está clarísimo el rumbo que está tomando la economía boliviana, el rumbo es la sustitución de importaciones y una etapa en que se va a poner los cimientos de una economía que va a dar mucho que hablar”, señaló el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en contacto con el programa Poder Medios y Miedos de radio Éxito Santa Cruz.

Según la autoridad gubernamental se prevé que en noviembre de este año la Planta Siderúrgica del Mutún, que se construye en la localidad cruceña de Puerto Suárez, comience a producir sus primeras barras de acero.

La producción y comercialización de barras de acero, permitirán al país tener entre $us 1.000 a $us 1.500 millones por sustitución de importaciones, que implica el ahorro de divisas, y por exportaciones.

Además, el ministro estimó que el país obtendrá un ingreso anual de entre $us 5.000 a $us 6.000 millones con la producción industrial y venta de carbonato de litio, considerando que la tonelada de esta materia prima oscila por los $us 70.000 actualmente.

“El convenio (para emplazar las plantas de producción de carbonato de litio con tecnología de Extracción Directa de Litio) se ha hecho con la empresa (china) más grande del mundo en producción de baterías de litio”, resaltó.

De acuerdo con la autoridad, la producción de urea también se incrementará, pues con la primera y segunda planta, una instalada en Cochabamba y la otra en proyecto de construcción, se prevé tener unos $us 300 millones.

A esos importantes proyectos se suman la primera planta de biodiésel que se prevé que comience a producir en noviembre de este año y la exportación de electricidad a Argentina que inició el lunes.

“Sumados estos segmentos va a cambiar de manera determinante la performance del funcionamiento de la economía nacional (…). Son cosas objetivas que están sucediendo y que no son prospectos”, enfatizó el ministro.

En ese contexto, Montenegro resaltó que todos estos proyectos de industrialización con rumbo a la sustitución de importaciones empezarán a dar los primeros frutos de los que el presidente Luis Arce prometió cuando estaba en campaña electoral.

“Nosotros estamos respaldados por el pueblo de Bolivia, el pueblo boliviano que ha tomado una decisión en octubre de 2020 y ha otorgado el 55,1 (por ciento de los votos) para devolver a la economía del país la esperanza de seguir creciendo, de recuperar la democracia y nosotros estamos cumpliendo con ese mandato”, afirmó.

