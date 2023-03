Bolivia no modificará tipo de cambio del dólar ni acudirá al FMI, dice ministro de Economía

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro , señaló este domingo que Bolivia no modificará el tipo de cambio del dólar ni tampoco se acudirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) pues no hay un problema de solvencia.

“No se modificará (tipo de cambio) pues este es un problema de liquidez, no de solvencia; un problema de solvencia es cuando ya todos te han cerrado las puertas, ahí ya tendrías que acudir, en último caso, al Fondo Monetario Internacional (FMI) que es la no que hemos acudido porque no la necesitamos”, remarcó la autoridad en entrevista con el canal estatal.