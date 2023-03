Brutal feminicidio conmociona a El Alto, tres niños quedan en la orfandad

La mujer fue asesinada a golpes, el principal sospechoso del atroz crimen fue encontrado muerto.

El crimen fue reportado la tarde de este viernes.

Fuente: paginasiete.bo

A golpes hasta destrozarle el cráneo con una piedra, así falleció una mujer de aproximadamente 45 años de edad en la zona Alto Chijini de la urbe alteña. El principal sospechoso del atroz crimen, que es pareja de la víctima, también fue encontrado sin vida. El trágico hecho deja tres niños en la orfandad.

“A mí me ha llamado mi sobrinita, me ha llamado y dijo ‘tía mi mamá se ha muerto’, no he creído”, expresó una familiar completamente desconsolada, en un reporte de red Uno.

La mujer era comerciante y el hombre trabajaba como mecánico. Según el relato de los vecinos, la pareja era tranquila, no discutían y no se explican cómo sucedió el hecho.

El cuerpo de la mujer fue encontrado cerca a la puerta de su casa, el cadáver del hombre fue hallado colgado de una viga en una de las habitaciones.

Un adolescente y dos niños quedaron en la orfandad. La tía de los menores señaló que la familia es de escasos recursos y pidió que la población les brinde una colaboración con los gastos de la investigación y del sepelio.

Por el momento ambos cuerpos fueron trasladados hasta la morgue judicial para que se realice la autopsia de ley.

