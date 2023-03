Carlos Lampe: “(Ser el arquero con más partidos) significa que me he podido mantener en el más alto nivel”

Carlos Lampe habló sobre el orgullo de haberse convertido en el arquero de Selección con más partidos en la historia de Bolivia. El actual arquero de Bolívar llegó a los 52 partidos con La Verde, superando a Carlos Trucco (51).

Mauricio Panozo

“Fue un sueño hecho realidad. Uno siempre soñaba con poder debutar en la Selección y representar al país. Me llena de orgullo saber que soy el arquero con más partidos en la historia. Eso significa que me he podido mantener en el más alto nivel, y eso requiere de mucho sacrificio”, dijo sobre la marca recién alcanzada.