Carlos Lampe: “Vamos bien y el equipo está creciendo”

Carlos Lampe espera con “tranquilidad” la convocatoria de la Selección nacional, mientras tanto da prioridad a Bolívar, en su retorno al fútbol nacional. Para el cruceño jugar en el país le costó un poco porque apuntó al tema de adaptación.

“Con tranquilidad (sobre la convocatoria), enfocado en el club, por ahí a veces cuesta un poquito adaptarse, hace bastante que no jugaba en Bolivia, en la altura, y el plantel se está conociendo mejor. Todos los delanteros Ronnie (Fernández), Carmelo (Algarañaz), Gabriel (Poveda) son nuevos, hay muchos chicos nuevos; tarda un tiempo en conocerse mejor y la mejor manera han sido estos dos partidos”, afirmó. Para el guardameta el rendimiento de su equipo mejoró, y no recibir goles en estos dos últimos encuentros le motiva. Lampe fue parte de la victoria ante Blooming, no tuvo mucho trabajo, y cuando le tocó responder lo hizo bien, por lo que su objetivo es repetir esa actuación ante Aurora.

“Venimos de dos partidos buenos, no nos han convertido gol, vamos creciendo y consiguiendo la solidez que no tuvimos al inicio de cada partido. Eso te deja una enseñanza y lo importante es ver al equipo crecer”, aseguró el arquero.

Bolívar consiguió su cuarto triunfo, es el escolta de The Strongest que está en la cima con una puntuación perfecta, mientras en la Academia son conscientes que se debe continuar con esa racha para pensar en la Copa Libertadores.

“Estamos enfocados en el torneo, pienso que venimos bien. De cinco partidos ganamos cuatro, a pesar que The Strongest arrancó mejor que nosotros, ya llegará el momento de la Copa Libertadores”, afirmó Lampe.

Bentaberry de regreso

Luego de cumplir con dos partidos de suspensión, el uruguayo Bryan Bentaberry será una opción en la defensa para el entrenador Beñat San José.

El zaguero vio la tarjeta roja en el partido ante The Strongest. Su sanción fue de dos cotejos, no estuvo ante Oriente Petrolero y Blooming, por lo que si el técnico lo decide, volverá al onceno ante Aurora este domingo desde las 17:30.

Bolívar regresó ayer a la ciudad de La Paz, el cuerpo técnico dispuso de un día de descanso.

Hoy vuelve a los entrenamientos en su Centro de Alto Rendimiento en Ananta, por la mañana.