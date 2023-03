Carolina Ribera llama a la unidad y dice que la “justicia” cambiará cuando se saque al Gobierno

Cuando se cumplen dos años de prisión de Jeanine Añez, su hija Carolina Ribera ratifica que su madre es presa política del MAS y señala que en el país no existe la seguridad jurídica. Asimismo, llama a la unidad y enfatiza que la “justicia” sólo cambiará cuando se saque al Gobierno, al que califica de “corrupto, delincuencial y abusivo”.

“En Bolivia no hay justicia, no hay institucionalidad y lo que necesitamos en Bolivia es unirnos, primero para sacar a este Gobierno corrupto, delincuencial y abusivo, porque no va a cambiar la justicia, y luego de sacar al Gobierno, cambiar la justicia para que los bolivianos podamos tener la seguridad jurídica de que se respeten las leyes y nuestros derechos”, expresó en un video que difundió en sus redes sociales, este lunes.