Caso de desvío de cemento Fancesa llega al Ministerio Público

Una empresa se benefició con una rebaja de precio para comprar 180 mil bolsas



Otra carga de cemento Fancesa, comprado con precio preferencial, estaba siendo desviada la semana pasada, según una denuncia presentada ante el Ministerio Público de Chuquisaca. La obra para la cual estaban dirigidas esas bolsas se ejecuta en La Paz, pero sin el producto de la cementera chuquisaqueña.

No se trata del primer caso de desvío de cemento a un lugar para el cual no había sido registrado en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), según los antecedentes señalados este martes por uno de los representantes de la Gobernación en la factoría local.

La información de la llegada al Ministerio Público del caso de un camión con 560 bolsas de cemento descubierto cerca de la tranca de Yotala fue brindada a Correo del Sur Radio FM 90.1 por el síndico de la Alcaldía de Sucre en el Directorio de Fancesa, Juan Batallanos.

El hallazgo de ese motorizado se produjo la semana pasada. Descargaba el cemento Fancesa en Yotala, pese a que dicha cantidad de bolsas, según los registros oficiales, tenían como destino final a la ciudad de La Paz.

En concreto, debían llegar hasta la construcción de un proyecto cuyo representante legal había suscrito un convenio con Fancesa por la compra de 180 mil bolsas de cemento a un precio preferencial.

CON OTRO CEMENTO

“Ese mismo día que descargaba este camión cemento de Yotala, ese mismo tuvo que viajar una comisión a La Paz de nuestros funcionarios”, detalló Batallanos.

En esa acción “se pudo constatar que había el proyecto, que estaban construyendo, pero se hacía con cemento Soboce y no con cemento Fancesa. No había una sola bolsa de cemento Fancesa, no había una solo bolsa vacía utilizada”, remarcó.

Con estos antecedentes y el acompañamiento de documentación, la fábrica chuquisaqueña presentó una denuncia formal por desvío de cemento el jueves pasado, agregó al señalar que ahora corresponde a la Fiscalía investigar estos hechos calificados de ilegales.

Asimismo, manifestó que la demanda fue interpuesta en contra del representante legal de la empresa, un arquitecto de apellido Ojeda, según lo indicado por el Síndico de la Alcaldía en Fancesa, y que posteriormente “tendrán que hacer sus declaraciones todas las personas involucradas”.

Por otra parte, Batallanos ratificó que el exdirector en Fancesa “Huguito Arancibia hizo los trámites o la solicitud para la empresa del señor Ojeda”, a lo que el aludido respondió más tarde que se trata de “una difamación sin pruebas”.

COMPRAS

Tras el contrato de venta de 180 mil bolsas de cemento con precio preferencial, la empresa en cuestión hizo cinco compras a Fancesa, cada una de 560 bolsas, y fue en el quinto traslado que se descubrió en Yotala el desvío de la carga que debía ir a La Paz.

Varios procesos penales en curso

El síndico de la Gobernación de Chuquisaca en Fancesa, Adolfo Martínez, recordó que Fancesa tiene en curso “varios procesos de la anterior gestión”, por ejemplo, los casos conocidos como San Mauricio, Warnes y Maquillaje financiero, ya con imputación.

“En este último, que nos ha tocado a nosotros, hubo varias denuncias por desvíos de cemento; entre esas, ya tenemos una imputación”, agregó al lamentar que la justicia tarde en resolver estas causas.

“Cuando se trata de instituciones del pueblo, sobre todo, la Fiscalía demora bastante, una enormidad. Del año pasado recién tenemos la imputación en el caso de Sabaya”, dijo Martínez.

Expresó su esperanza en que los representantes de la empresa que cometieron la ilegalidad de comprar cemento para un proyecto inexistente “asuman su responsabilidad y se restituya el daño económico que se ha hecho a la factoría”.