El legislador subrayó que la Envibol debía haber cumplido con el pago de la primera cuota del crédito en 2019, pero se pidió un diferimiento, una situación que se replicó en 2020 con el gobierno transitorio, y en 2021 y 2022 con el actual Gobierno. Según Arizaga estos diferimientos se acumularon para el año 2027.

“Si una empresa o cualquier iniciativa privada no tiene los números necesario para pagar al banco sus capitales o inversiones ¿Qué se denomina? Empresa quebrada, aquellos que no tienen capacidad para poder honrar sus deudas. Envibol no ha tenido ni un solo año la capacidad para honrar sus deudas”, remarcó.