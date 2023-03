Colegio de Abogados cruceño sale en defensa de Paniagua y califica de ilegal su detención

El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz observó en las últimas hora la detención “ilegal” de David Paniagua, además de una supuesta actitud de “venganza” de parte de las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en contra del ejecutivo de Fabol, quien denunció a la entidad en instancias nacionales e internacionales por acuerdos “incumplidos” y se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro desde el pasado 2 de febrero.

Los juristas cruceños –en un comunicado público dado a conocer en horas precedentes- condenaron la actuación, que calificó de abusiva, del fiscal Félix Paricona y el juez quinto de instrucción penal, Freddy Choque, quienes ordenaron la detención preventiva del secretario general de Fabol.

Paniagua Yepez es acusado por los supuestos delitos de estafa con agravantes de víctimas múltiples, y al ex jugador se le inició una demanda de parte de la familia del fallecido Marcos Ferrufino, que reclama 40.000 dólares, por servicios prestados al club San José (8.000) y a Sport Boys (32.000).

“El caso reúne las características de una venganza de la FBF, ya que Paniagua ha denunciado, en instancias nacionales e internacionales a la dirigencia del fútbol nacional por acuerdos incumplidos”, apunta Oros.

Luego condenaron “enérgicamente los abusos del fiscal Félix Paricona López y del juez quinto de instrucción penal, Freddy Choque Cortes, en contra de nuestro asociado, quien se encuentra detenido ilegalmente por una supuesta deuda al extinto Marcos Ferrufino”, según cita el pronunciamiento que lleva la firma de Félix Oros Rivero, vicepresidente de esa entidad y titular de la Comisión de Constitución y Defensa del Abogado y Sociedad.

La FBF no emitió una respuesta oficial en torno al tema, sólo expresaron su extrañeza, mediante uno de sus personeros, habida cuenta de que la entidad no se ha sumado como parte denunciante en el caso, por lo que en la Federación no entienden por qué se los vincula con el mismo ya que son parte informante, dijo la misma fuente de la FBF.