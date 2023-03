Comisión de Constitución rechazó propuesta de Ley del Cabildo Nacional para descentralizar la elección de ternas judiciales

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral en la Cámara de Diputados, en sesión realizada este jueves, rechazó el proyecto de Ley presentado por Creemos, para descentralizar la elección de ternas de postulantes a altas autoridades judiciales.

Fuente: Prensa Creemos

El diputado Erwin Bazan, considera que la consigna del MAS era rechazar “in limine” (de ingreso al tratamiento judicial) la propuesta de Creemos, al punto que ya tenían un informe que quisieron votar primero. “El debate sobre la segunda propuesta, la de Comunidad Ciudadana, imagino correrá la misma suerte (…). El MAS nos está diciendo que está dispuestos a imponer una visión única sobre las elecciones judiciales”, alertó el legislador.

Señaló, que el MAS ha puesto en evidencia que no tiene voluntad política para hacer los cambios necesarios, sino imponer su “dedazo azul”.

En este sentido, lamentó que mientras la ciudadanía espera señales positivas respecto a un replanteamiento del sistema judicial, para que deje de ser un instrumento persecutorio y de colusión con la política y el delito, el MAS da señales de mantener a los mismos actores a pesar de sus nefastos precedentes.

“Aquí en la Asamblea Legislativa el MAS está mostrando que no tiene voluntad política de generar cambios y quiere imponer un reglamento único para que sigan siendo autoridades judiciales aquellos que el ‘dedazo azul’ favorezca, para que siga ese contubernio entre justicia y política”, rechazó Bazán.

El diputado por Santa Cruz, advirtió que si el MAS y el Gobierno persisten en no escuchar la posición de Comunidad Ciudadana y de Creemos, no participarán del reglamento que pretende imponer el MAS de manera unilateral, el mismo que no generará ningún cambio positivo.

Bazán recordó que el proyecto de Ley N° 287/22 de descentralización departamental de la “Convocatoria de Máximas Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura para la gestión 2023-2029”, rechazado esta jornada, es mandato del cabildo nacional realizado en Santa Cruz, 25 de enero de 2023; por tanto, esa determinación tiene carácter inclusivo