Compromiso de liberar Bs 17,8 millones no es suficiente para paliar problemática de salud en Santa Cruz, señala Matkovic

Fuente: Unitel

Santa Cruz.- Mientras en el departamento cruceño florecen las problemáticas que exhiben las falencias en el sistema de salud, las autoridades nacionales y departamentales, responsables de cuidar por el bienestar de la población, no llegan a acuerdos claros y relucen peleas que quedaron registradas este miércoles, según lo expuesto por las propias autoridades.

Dentro de los compromisos, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) aprobará hasta este viernes 3 de marzo, Bs 17,8 millones para tenerlos en las cuentas de la Gobernación y ejecutarlos en el Seguro Único de Salud (SUS), una vez resuelto este asunto, el Gobierno debe liberar estos fondos, indicó la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo. Sin embargo, estos recursos no son suficientes para resolver la problemática que se tiene en el departamento, resaltó el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic.

Claman por atención

En medio de la emergencia, los que ‘pagan la factura’ son los vecinos y vecinas de Santa Cruz, quienes llegan hasta las lágrimas por la falta de espacio y la ausencia de personal que atienda las dolencias de los enfermos, las quejas en los centros de salud públicos son el ‘pan de cada día’.

“Estoy esperando desde hace cinco días”. “No hay atención y estamos cada día peor”. “No me quieren revisar porque no tengo fiebre”. Estos son algunos de los testimonios recogidos por UNITEL y que exhibe el malestar de la ciudadanía ante la falta de respuesta.