Continúan buscando a Nohemí; comunarios afirman que fue ofrendada como ‘sullu’

Nohemí Lázaro desapareció el pasado 14 de octubre, después de ir a trabajar a una mina como cocinera, su amiga de colegio es quien le ofreció el trabajo y la llevó al lugar.

Desde entonces esta desaparecida, según comunarios la joven habría sido ofrendada a la Pachamama. Pasaron cinco meses, desde su desaparición, sin embargo, la búsqueda de su madre continúa.

“Yo quiero entrar al cuadro, porque ahí está mi hija. Ellos dicen que se lanzó al río pero no, porque hice buscar todo, más bien en vez de encontrar a mi hija otro muerto sacaron, entonces yo me pregunto dónde está mi hija. La gente de ahí me dice como sullu le debieron meter”, manifestó doña Alicia Hilari, madre de la víctima.