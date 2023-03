Copa: Los aymaras practicamos la rotación y no ambicionamos el poder

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, aseguró este lunes que los aymaras practican la rotación en los cargos y no ambicionan el poder. La autoridad edil pidió a los alteños no dejarse llevar por los rumores.

“A veces, compañeros, nos dejamos llevar por el rumor y nos gusta atacarnos. Eso no es del aymara. El aymara es otra cosa. Nosotros, los aymaras practicamos el muyu, que es rotar, y nosotros no ambicionamos el poder y nosotros no tenemos rencor”, aseguró la alcaldesa en su discurso por los 38 años de El Alto.

La autoridad también se refirió a que no se invitó al expresidente Evo Morales a los actos oficiales de esa urbe. En ese marco, dijo que al exmandatario nadie le prohíbe arribar a El Alto, pero se preguntó si quiere ir a esa urbe.

Copa también anunció las leyes que impulsará en el futuro, y las obras que están en camino a consolidarse y cuya construcción ya fue iniciada.