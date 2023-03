Cruce de declaraciones del vicegobernador y el asesor de la Gobernación cruceña evidencia pugnas de poder, dice analista

Para el analista, Orlando Peralta este cruce de declaraciones evidencia pugnas internas en la institución. “Ya no hay duda de que hay pugnas internas con este cruce de acusaciones entre el señor Aguilera y Efraín Suárez ”, sostuvo.

“ Dejémonos de chismecitos, de lleva y trae, de aquí lo puse y no aparece”, así respondió el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, al asesor de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, quien dijo que Aguilera no goza de la confianza del gobernador Luis Fernando Camacho.

Peralta añadió que siempre las pugnas internas son por espacios de poder y lamentó que estas situaciones perjudican a la población porque afectan a la gestión institucional de la Gobernación cruceña.

Declaraciones de Aguilera y Suárez

Suárez señaló que justo cuando Camacho fue trasladado a La Paz, el vicegobernador solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) pronunciarse sobre la suplencia departamental. “Yo creo que esto era totalmente inoportuno porque la población estaba concentrada en lo que pasaría con el gobernador, mientras que el vicegobernador estaba concentrado en ver si asumía o no asumía (la Gobernación). Eso es totalmente inoportuno”, declaró el martes.

Añadió que otra situación que considera que evidencia distanciamiento con Camacho, es que Aguilera se reunió con la bancada indígena para supuestamente pedirle que rechacen la ley de suplencia temporal. “Lo que yo he visto es que no hay confianza del gobernador al vicegobernador, es decir de una autoridad electa a otra electa”, sentenció Aguilera.

Por su parte, Aguilera se refirió a Suárez en dos ocasiones. En la primera lo acusó de frustrar una reunión con el gobernador cruceño en la cárcel de Chonchocoro y luego de la declaración de Suárez, le pidió dejar los “chismesitos” y ponerse a trabajar.

“Ahora no tengo confianza, por qué no nos decidimos, ordenamos las ideas y nos ponemos a trabajar. Pa’ eso están los funcionarios públicos, para servir al pueblo. Dejémonos de chismecitos, de lleva y trae, de aquí lo puse y no aparece”, sostuvo Aguilera a tiempo de pedirle respeto a Suárez.

El vicegobernador también se refirió a su reunión con los asambleístas indígenas y dijo solo les sugirió que busquen un abogado, pues ellos le preguntaron qué debían hacer ante la ley de suplencia temporal. “Yo fui el primero en manifestarse en que se debería hacer una ley interpretativa sobre la suplencia”, sostuvo.