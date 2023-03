Defensoría identifica vulneración de derechos en bloqueo de carreteras en Potosí

Fuente: Unitel

La delegada departamental de la Defensoría del Pueblo, Jacqueline Alarcón, indicó este martes que se halló vulneración de derechos de los transportistas, que se encuentran varados en las carreteras del departamento de Potosí.

“Se está vulnerando su derecho a la alimentación, a la salud, consideremos que ya están cuatro días ellos aquí”, indicó Alarcón.

La delegada defensorial explicó que “los transportistas están muy preocupados porque muchos ya no tienen dinero porque ellos vienen con plata medida”.

“Además, no hay dónde comprar comida, hay algunas señoras que traen una ollita, eso aprovechan (para comer) al precio que les digan. Ellos no pueden escoger, no pueden regatear el precio porque es lo único que hay”, agregó.