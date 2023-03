Diputada pide a Arce cuidarse de Copa y dice que analizan procesarla por «coordinar» con Añez

La asambleísta resaltó que la alcaldesa alteña no tiene moral para referirse sobre Morales porque “a él le debe las gracias” por haber llegado a ser senadora del MAS.

Fuente: ANF

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gladys Quispe pidió al presidente de Bolivia, Luis Arce, cuidarse de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, porque, según ella, tiene como principios al “oportunismo» y la «traición”; además, indicó que analizan procesarla por coordinar la aprobación de proyectos de leyes con la expresidente interina, Jeanine Áñez.

“El que debería tener cuidado más bien es el hermano Luis Arce Catacora. No olvidemos cómo (Eva Copa) ha llegado a la alcaldía, basada en el oportunismo al no haber sido electa para alcaldesa del Movimiento Al Socialismo, a dios gracias ha ido por Jallalla, pero ni bien llegó al poder, les dio el espaldarazo. Entonces, nada raro que el hermano presidente sea traicionado por esta señora una vez logrado sus apetitos personales”, dijo la diputada.

Las declaraciones de la legisladora nacen a raíz de la exclusión de Evo Morales de los actos oficiales por el aniversario de la ciudad de El Alto. Copa alegó que el exmandatario no fue invitado porque no representa ninguna autoridad; además, se conoció que la Asamblea de la Alteñidad lo declaró persona no grata.

La diputada Quispe calificó a Copa de oportunista, traicionera y malagradecida con Evo Morales y con el MAS; también sostuvo que llegó por accidente a ser la presidente del Senado en la crisis política del 2019 y aseguró que analizan procesarla.

“(…) Vamos a ir valorando nosotros si corresponde también investigarla a ella por los hechos del 2019, por los actos de coordinación que ha realizado con el ‘gobierno de facto’, porque ha favorecido en la aprobación de varios proyectos de leyes. Vamos a ir valorando eso también nosotros, y si es necesario aperturar un proceso, hay que hacerlo. La justicia tiene que ser para todos”, aseveró la legisladora.

La asambleísta resaltó que la alcaldesa alteña no tiene moral para referirse de Morales porque “a él le debe las gracias” por haber llegado a ser senadora del MAS.