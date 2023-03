Diputado del MAS explica cómo logró obtener su millonario patrimonio y niega irregularidades

Fuente: Unitel

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Rengel Terrazas, quienes acusado de realizar giros por 51 millones de dólares a otros países, argumentó este lunes cómo junto su patrimonio y aseveró que todo comenzó hace 34 años.

“Yo he trabajado de día y noche desde muy joven”, indicó Rengel y aseveró que fue docente de la universidad pública UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) de la ciudad de La Paz, donde su sueldo era de 5 mil bolivianos.

“Mi trabajo ha empezado desde 1989. Teníamos con mi hermano, con mi papá Solo Gas, donde se distribuía gas”, indicó.

Añadió que luego con su familia comenzaron a internar en el país autos indocumentados desde Chile, conocidos como ‘chutos’. Aseveró que los nacionalizaban en la frontera antes de venderlos.

“Después ingresaron los autos ‘chutos’. Traía de allá, comprábamos vendíamos. Ha ido creciendo el patrimonio” aseveró.

Añadió que luego se prestó dinero de una entidad financiera de vivienda para comprarse un lote, que fue su inicio en el área inmobiliaria.

“Cuando el dólar subía, bajaba, me he prestado. He empezado a comprar un terreno a préstamo y luego he construido. Luego se ha comprado en la (avenida) Busch, otra propiedad, inclusive con créditos”, declaró el diputado oficialista y agregó que se prestó 3 millones de dólares para comprar un edificio.

Rengel indicó que realizó sus descargos ante las autoridades y calificó de difamación la acusación de legitimación de ganancias ilícitas.

Según la denuncia, Rengel realizó giros por montos que sumaron 51 millones de dólares, lo que provocó una investigación de la Fiscalía, que lo imputó por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, el legislador fue liberado por la justicia, es decir, beneficiado por el Juzgado Tercero de Instrucción, que lo dejó libre.

Sobre las investigaciones que quedaron en suspenso, la Unidad de Investigaciones Financieras (IUF) pidió informes a entidades estatales como la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI), al municipio de La Paz, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al Consejo de la Magistratura, al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), entre otras.