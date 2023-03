Dura guerra entre Evo y Manfred: Uno le dice “el corrupto más grande” y el otro le llama “dictador” nefasto

Fuente: paginasiete.bo

En estos días se desató una dura guerra de acusaciones entre el expresidente Evo Morales y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. El primero calificó hoy al burgomaestre como “el corrupto más grande de los neoliberales”; en cambio, el aludido tildó al líder del MAS de “dictador” y “nefasto”.

Todo inició el pasado martes, cuando el alcalde fue consultado sobre la imagen del líder del partido azul, a lo que respondió: “Qué puedo yo comentar de Evo Morales cuando he sido el primer perseguido político. Me he tenido que ir 11 años de este país. Qué imagen podría tener de un dictador, ninguna buena imagen”.

Un día después, Morales acusó a Reyes Villa por pedir en una reunión la imputación del diputado evista Hector Arce y lo tildó de “alcalde corrupto sentenciado”.

“Denunciamos ante el pueblo que en una reunión con el Ministro de Justicia y el Fiscal de Distrito de Cochabamba, el alcalde sentenciado por corrupción Manfred Reyes Villa, aliado de la derecha interna, exigió que el hermano diputado Héctor Arce sea imputado”, afirmó Morales a través de sus redes sociales.