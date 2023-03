El ministro Montenegro ratificó que el Gobierno no devaluará la moneda boliviana

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, admitió este sábado que hubo un problema transitorio de iliquidez de dólares, pero que fue resuelto con las acciones asumidas por el Banco Central de Bolivia (BCB).

“Hubo un problema transitorio de iliquidez, que es distinto a un problema de solvencia. Un problema de iliquidez es cuando tienes activos (pero) no los puedes volver líquidos”, dijo Montenegro.

Ante una demanda inusual de dólares desde hace tres semanas, y las largas filas formadas en el BCB, Montenegro reiteró que el Gobierno afrontó este problema con las medidas adecuadas. Por ejemplo, dijo la aplicación de las tenencias de los Derechos Especial de Giro (DEG) y los créditos aprobados por la Asamblea Legislativa “que están dando resultados”.

“Las filas en el BCB han ido disminuyendo (y) en algunos momentos han sido inexistentes”, dijo Montenegro en El Deber Radio.

Agregó que esta problemática de iliquidez fue encarada por el BCB, usando los DEG, que son activos que están en las Reservas Internacionales Netas (RIN) y que por su competencia, que le da la Constitución Política del Estado (CPE), las puede utilizar.

Dólares

El ente emisor, a principios de mes, dispuso $us 240 millones para que las entidades financieras puedan atender la demanda de la divisa americana y también liberó $us 300 millones en divisas a través de los DEG.

El miércoles, mediante una nota institucional, el ente emisor informó que los DEG son parte de las reservas internacionales y como cualquier activo, la entidad estatal puede disponer de su uso.

Agregó que el objetivo de su utilización es preservar la estabilidad de la economía nacional y fortalecer la liquidez de las RIN.

Montenegro aclaró que el uso de los DEG no es igual al que se hizo en el gobierno de Jeanine Áñez. Explicó que en esa gestión se recurrió a un crédito específico del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Crédito

“Nosotros no hemos acudido a ningún crédito. Entonces en el gobierno de Áñez hubo una relación directa entre el FMI y el gobierno, a través del TGN, por eso el exministro (José Luis) Parada firmó un pagaré. Eso no se puede hacer (porque) tiene que ir a la Asamblea, además el TGN asumía la deuda en ese momento”, señaló.

La autoridad remarcó que el Gobierno no está pensando en devaluar la moneda y por eso se está haciendo todas las acciones correctivas, “porque es un problema de iliquidez y no es un problema de solvencia”.

“Si el problema fuera de solvencia, todas las entidades multilaterales te cierran y dirían no vamos a prestarle más al país. No estamos en ese escenario; por lo tanto, no es adecuado hablar de devaluación, no tiene sentido en este momento y como Gobierno lo ratificamos”.

