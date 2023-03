“El instrumento no tiene jefes ni comandantes”: Román Loayza lanza indirecta a Evo y apoya a Arce

“Todos los compañeros de Bolivia tanto simpatizantes, delegados, todos debemos de cambiar de actitud y apoyar a Lucho y David y este 2023 debemos organizar nuestra política (…). El instrumento político es del pueblo, no tiene jefes ni comandantes, solo servidores”, manifestó Loayza.

Román Loayza, uno de los cofundadores del MAS-IPSP, lanzó una indirecta al actual líder del partido azul, Evo Morales, señalando que el instrumento político “es del pueblo y no tiene jefes ni comandantes”. Asimismo, convocó a los militantes a apoyar a los primeros mandatarios y señaló que debe ser el presidente Luis Arce quien debe zanjar las peleas internas en ese partido.

El cofundador del MAS dijo que no se desconoce la gestión de Morales, pero tampoco se olvida la “corrupción”, y señaló que el expresidente debería dedicarse a sus pescados y a producir arroz, en lugar de hacer campaña.

“Que se dedique el Evo a sus pescados y arroceros, pero que no se meta al Gobierno. Como fundador, lo vamos a respetar, pero que no se meta a hacer campaña, porque ya no lo quieren con los 14 años que ha gobernado”, declaró ante la prensa.

Sobre la fractura que se registra al interior del partido oficialista, consideró que el presidente Arce es quien puede resolver la crisis.

“Es una pelea, eso tienen que zanjar, pero tiene que zanjar el actual presidente, Lucho tiene que zanjar a esa unidad. Con la respuesta que está haciendo, creo que está dando ahora respuestas positivas, que no ha hecho Evo, eso es importante, por lo tanto es necesario cambiar de actitud, tomar consciencia y apoyar a Lucho y David”, señaló.