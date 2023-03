El MAS mantiene la fórmula para controlar la elección judicial, pero ya no tiene 2/3

Mauricio Quiroz Terán

Fuente: El Deber

“La oposición, hasta el momento, no ha presentado ninguna propuesta de reglamento; han presentado dos proyectos de ley, pero no se ha activado, como señala el (artículo) 158 de la Constitución. No han sido presentados a la presidencia de la Asamblea Legislativa; han sido presentados, en condición de proyectos de ley, a la presidencia de la Cámara de Diputados”, señaló el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, tras hacer notar esta observación “de forma”. De hecho, el legislador solicitó no hacer mayores comentarios sobre los detalles del reglamento que ahora está en la mesa.