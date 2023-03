¿Eliminatorias recién en 2024? Conmebol maneja la posibilidad

Conmebol analiza plantear a las diez asociaciones afiliadas jugar las eliminatorias al Mundial de 2026 a partir de febrero o marzo de 2024, de acuerdo con la versión que maneja la prensa de Colombia, que tuvo acceso a la información con dirigentes de la federación de fútbol de ese país.

“Una de las opciones que maneja Conmebol es dar inicio a las eliminatorias sudamericanas en 2024 (probablemente en febrero o marzo)”, según informó Carlos Antonio Vélez en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2.

Hasta la semana pasada se manejó como una opción firme iniciar la competición en septiembre de este año. Es más, el titular de la entidad sudamericana, el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo durante el desarrollo de la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, en conversación con TyC Sports, que no es probable que las Eliminatorias al Mundial 2026 comiencen en junio, como se había proyectado.

Según lo que dijo el directivo, es casi un hecho que las clasificatorias darían inicio en el segundo semestre del año, como se venía realizando en las últimas ediciones, aunque recalcó que todavía no tienen nada decidido al 100%.

Lo cierto es que el 30 de este mes, se producirá un congreso de la Conmebol, en la que los diez países deberán ponerse de acuerdo en la fecha que debe ser puesta en conocimiento de la FIFA, que organiza la clasificatoria