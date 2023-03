En medio de acusaciones, fracasa la reunión de salud, entre viceministra, asambleístas y autoridades departamentales

“Es importante utilizar los saldos que ascienden a 17.9 millones de bolivianos, por favor trabajemos”, indicó la viceministra ante los medios y señaló que el dinero se encuentra desde el año pasado en las cuentas financieras de la Gobernación.

Por su parte, la asambleísta Paola Aguirre reclamó por déficit presupuestario y la dotación de ítems para salud.

“Déficit de 183 millones, respecto a los cuales, el Ministerio no se ha pronunciado. Yo quisiera que el Ministerio venga a dar soluciones eficaces a la población. No puede venir a burlarse entregando cuatro u ocho ítems, encima que no son ítems fijos para Santa Cruz”, indicó Aguirre.

En medio de las discusiones, la reunión se levantó e Hidalgo señaló que se reinstalaría cuando se presenten los documentos.

Las acusaciones entre la viceministra y autoridades de la Gobernación cruceña comenzaron por la falta de antídotos para la picadura de alacranes en el país.

Este miércoles por la mañana, Hidalgo invitó públicamente a las autoridades departamentales a una reunión para buscar una solución a la falta de medicamentos en los hospitales públicos.