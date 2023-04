Este 15 de abril se declara al departamento de Tarija libre de indocumentados

La directora departamental del Segip, Gabriela Tintaya, mencionó que es un trabajo que se viene desarrollando desde el año 2022 en los once municipios

La directora departamental del Servicio General de Identificación Personal (Segip), María Gabriela Tintaya, afirmó que este viernes 14 de abril se concluirá todas las gestiones para declarar a Tarija como Libre de Indocumentados, una labor que se lleva ejecutando desde el año 2022 en los once municipios.

Enfatizó que si bien el objetivo era que el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, sea el responsable de anunciar estas gestiones ante la ciudadanía tarijeña el 15 de abril, sin embargo, todavía no se ha confirmado su presencia en los actos protocolares.

“Eso está todavía para verse pero el trabajo que nosotros tenemos es que podamos ingresar hasta el último rincón y eso es lo que estamos haciendo y tenemos plazo hasta el 14, no he escuchado si el presidente va a venir o no a declarar (a Tarija como Libre de Indocumentados) pero sería lo mejor.

Es un trabajo que se ha venido desarrollando desde el año pasado y yo la verdad agradezco a todas las autoridades que nos ayudan, los presidente de barrio, ejecutivos, OTBs (Organizaciones Territoriales de Base)”, acotó.El año pasado ya se declaró al departamento de Chuquisaca como libre de indocumentados, mientras que este año se prevé replicar esto con Oruro, Tarija y Pando, hasta el 2025 se pretende cubrir a todo el país.

El Servicio General de Identificación Personal en Bolivia se encarga de otorgar documentos de identidad a los ciudadanos bolivianos. El servicio está regido por el Ministerio de Gobierno y es operado en diferentes municipios.

Uno de los principales objetivos del Segip es proveer a todos los ciudadanos con un documento legalmente válido que sirva para demostrar su identidad frente a las autoridades o entes legítimamente competentes.

Esto permite no solo ayudar al desarrollo económico sino también mejorar el acceso a servicios básicos como educación, salud, etc. Entre sus competencias se encuentran: regular la emisión y control del Documento Nacional de Identidad (DNI); garantizar la calidad de los datos recopilados; supervisar el procesamiento inteligente de huellas dactilares; certificación electrónica; gestionar la información biométrica nacional; colaborar con organismos internacionales relacionados con el registro civil; y ofrecer capacitaciones sobre temas relativos al uso adecuado y seguridad en el manejo documental relacionado con DNI.

Tintaya, informó al matutino El Periódico que cinco municipios están listos para ser declarados como “libres de indocumentados”.“Yunchará, San Lorenzo, Villa Montes, El Puente, Uriondo, Padcaya, ya hemos ingresado y ya está.

En Caraparí nos falta la certificación porque estamos ingresando y quien firma la certificación de que ya no hay (personas indocumentadas), es el presidente de barrio, de la OTB, el presidente de la Central o Subcentral, entonces nos falta eso pero ya hemos ingresado”, manifestó también sobre las tareas que han desarrollado tanto en el área urbana como en las comunidades rurales de las localidades mencionadas.

Los DATOS

El Segip también implementó la cedulación móvil en puntos estratégicos de Tarija

Se está promoviendo la obtención de la licencia de conducir en su forma electrónica

Estos trámites pueden hacerse en el punto móvil y ahí mismo se puede cancelar los Bs 17