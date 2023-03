Funcionario que quitó y botó la silla de Evo entre lágrimas pide que paren las agresiones contra su familia

“Si me quieren ejecutar de una vez que me ejecuten, en plena plaza de una vez, pero que no me hagan sufrir”, dijo el exdirector de culturas de Uncía, quien denunció que producto de las agresiones a su esposa, ella perdió al bebé que esperaban

Fuente: Red Uno

En un acto cultural efectuado en pasados días, el exdirector de Culturas de Uncía, Martín Choque, quitó y botó la silla del expresidente Evo Morales, expresando molestia.

Según dijo, Choque tomó esa actitud debido a que, supuestamente el expresidente Morales pretendía politizar el evento. Posterior al hecho denunció que fue agredido físicamente por seguidores de Evo Morales, sin embargo, las agresiones también habrían llegado hasta su familia, quienes se encuentran afectados.

Tras el acto no solo fue agredido Choque, sino también su esposa quien se encontraba en estado de gestación, la misma habría perdido al bebé que esperaban.

“Ella se encontraba en los primeros meses, no cuidaron la salud de mi esposa, ellos no paran, mi esposa ya está sangrando, desde el día que me hicieron el maltrato, desde el día jueves. Mi esposa esta más preocupada, todavía yo soy hombre puedo aguantar todo, pero a veces las mujeres son las que más sufren en la familia”, manifestó Choque, entre lágrimas.

Según el dirigente, debido a las constantes agresiones tuvo que renunciar al cargo. El exdirector, expresó su preocupación debido a las constantes amenazas que continúa sufriendo él y su familia.

Además de la renuncia a su cargo, Choque fue expulsado de su ayllu, por lo que no tendrá el respaldo de su comunidad, para la producción de sus tierras.

“Si me quieren ejecutar de una vez que me ejecuten, en plena plaza de una vez que no me hagan sufrir”, expresó Choque.

