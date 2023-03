Gary Soria se contradice en declaraciones sobre Wilster

En los últimos días, el centro de atención fue la validez o no de las firmas de Soria en los contratos laborales de los jugadores argentinos Julián Velásquez y Gabriel Esparza y del DT Cristian Díaz.

Sobre este tema, el 15 de febrero pasado, en declaraciones a la prensa paceña, aseguró que firmó todos los contratos para habilitar a los jugadores de Wilstermann.

“Yo firmé los contratos antes del partido que era con Blooming. El mismo día que me entregaron los firmé. Después llegaron los nuevos refuerzos, que también los firmé”, dijo Soria.

Además, sostuvo una conversación vía WhatsApp con Mauricio Méndez, expresidente de Wilstermann. En esta le envió una foto de la lista de los últimos contratos que firmó, entre ellos el de Gabriel Esparza, documento que luego dijo no haber firmado.

“Mauricio estos son los contratos que faltaban firmar, el resto ya estaba el viernes. Así que no tengo más contratos conmigo”, expresó en la conversación con Méndez.

El pasado miércoles, sin embargo, señaló que se dio cuenta de que “no había firmado su contrato (de Cristian Díaz) y, cuando pregunté a la federación, me dijeron que estaba firmado cuando yo no lo hice. Le pusieron mi firma digital, falsificaron mi firma”.

Al día siguiente cambió su versión: “El mismo día que me trajeron los contratos yo los firmé y los que no me trajeron y no me hicieron conocer, obviamente no los firmé”.

Otro tema polémico y lleno de contradicciones es el referido al monto que ahora pide que se le pague para dar vialidad a las elecciones y las habilitaciones de los jugadores.

El 21 de enero, después de la reunión con la dirigencia transitoria en La Paz, ante la consulta de que si era cierto que pedía más de 700 mil dólares para dejar la presidencia del club, aseguró: “Totalmente falso, hay mucha especulación. Mi persona no ha pedido hacer ese tipo de situaciones”.

Después que presentó la carta para dar de baja las habilitaciones de Velásquez y Esparza, Soria decidió explicar su accionar.

“Yo solo accedí a lo que ellos me podían dar 120 mil dólares. Yo no pedí ese monto, ellos son los que propusieron. Lo único que quiero es que esto se solucione. No fue el monto que yo pedí, ellos propusieron ese monto, esa es la realidad”, señaló Soria a Deporte Total.

También dijo que ese monto no “es algo que me van a regalar, yo dejé mi patrimonio ahí, empeñé mis cosas e incluso de mis padres y tampoco dicen nada de eso”. Dejó en claro que lo que busca es recuperar la supuesta inversión que hizo.

Sin embargo, el 21 de enero, tras acordar su salida, aseveró: “Hemos cedido nuestros recursos que invertimos en el club y creo que es un empuje más para que Wilstermann salga adelante”.

Soria también se contradice sobre lo que invirtió en el club.

“718.000 dólares es el desembolso de la federación, hemos invertido 1.154.000 dólares, de los cuales 813.916 dólares son de recursos propios”, señaló Soria en septiembre de 2022.

Sin embargo, esta semana afirmó: “Puse más de medio millón de dólares para el club. Yo sí he cedido mucho hacia el club, ellos se comprometieron, en 30 días día de mi renuncia, a hacerme la cancelación de 120.000 dólares”, dijo Soria el 28 de febrero.

Díaz prueba equipo sin los observados

El DT del Rojo, Cristian Díaz, empezó a ensayar al posible once titular sin la presencia de Julián Velásquez y Gabriel Esparza.

Este es posible once titular: Bruno Povedad; Robson Dos Santos, Mario Cuéllar, Mathías Techera, Marcelo Suárez, Francisco Rodríguez; Rudy Cardozo, Alejandro Chumacero, Cristhian Machado, Franco Martínez; Vladimir Castellón.

Desde el club Always Ready ratifican el partido ante Wilstermann para mañana, desde las 15:00, en el estadio de Villa Ingenio.