Hombre asesinado en un alojamiento deja en orfandad tres niños

Santa Cruz.- Freddy Burgos es un hombre de 44 años que fue asesinado en un alojamiento de la zona del mercado La Ramada en Santa Cruz. Su viuda, pidió que se esclarezca este caso, pues tres niños quedaron en la orfandad. “ Yo estoy muy destrozada, la pérdida de mi esposo es lo peor que nos ha pasado. Es algo que no lo puedo creer, no puedo resistir tanto dolor”, expresó la mujer entre lágrimas días después del hallazgo del cuerpo.

La mujer confirmó que la última vez que vio a su esposo fue el pasado sábado, cuando este se dirigía rumbo a su trabajo. “Él me dijo que le cortara las uñas, luego cenamos tranquilos y al otro día ya no llegó, no me pude despedir de él”, relata.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Julio César Cossio informó que, según el médico forense, la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneal y como un factor desencadenante el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

A su vez, la pareja del fallecido volvió a pedir que se esclarezca este caso. “Yo lo que pido es justicia para mi esposo, porque no puede ser que lo maten despiadadamente y que se vayan tranquilos como si hubieran matado a un animal”, sostuvo.

Este martes, la familia vela los restos de Freddy Burgos y se prevé que en esta jornada sea sepultado.