Impiden llegada de Evo a La Asunta y éste promete entrar “en helicóptero”

Varado en medio del camino a La Asunta. Así fue como el expresidente Evo Morales no llegó al municipio de Los Yungas, debido a los bloqueos en medio de la ruta de ingreso a esa localidad.

El exmandatario aseguró a su militancia, mediante un contacto telefónico desde Irupana, que llegará en una nueva oportunidad “en helicóptero”, para evitar que otros grupos “lo molesten”.

“Saludo a la compañera diputada Gladys Quispe, hizo todo lo posible. Hermanas, hermanos, ahora no he llegado seguramente; la próxima vamos a entrar, vamos a llegar a La Asunta en helicóptero para que esos grupos no estén molestando”, aseguró Morales a su militancia en La Asunta.