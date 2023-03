Jefe de Jallalla La Paz: Está en marcha la coordinadora para la revocatoria de Quispe

Un sector que apoya al gobernador paceño advirtió que defenderá la gestión de Santos Quispe y no permitirán que un asambleísta, “que busca sus intereses personales”, impulse un revocatorio de mandato.

Fuente: ANF

El asambleísta y jefe de la agrupación política “Jallalla La Paz” Leopoldo Chui afirmó este martes que está en marcha una coordinadora para impulsar la revocatoria de mandato del gobernador paceño, Santos Quiso, porque es inoperante e inútil.

“Ahora, hemos planteado nosotros que Santos Quispe se someta a un referéndum donde el ciudadano va a plantear si le da una calificación de aprobación o se va a su casa. Nosotros creemos que Santos Quispe es un inoperante, inútil para el departamento de La Paz. La sociedad ahora, con esta resolución, vamos a plantear la creación, ya está en marcha, de la coordinadora departamental para la revocatoria de Santos Quispe”, declaró Chui a la ANF.

El asambleísta de Jallalla La Paz subrayó que las redes sociales son de alguna manera un medidor de popularidad y por ese medio que la gente debe pronunciarse en rechazo a la gestión de Quispe; además, entre los planteamientos para un revocatorio está la realización de un referéndum para medir su popularidad.

En criterio del asambleísta de Jallalla La Paz, Quispe tiene la menor ejecución presupuestaria a diferencia de otras gobernaciones del país, aunque no acompañó con datos esa afirmación.

“Esta convocatoria es extensa, todos los bloques que han participado en las elecciones a nivel departamental, organizaciones sociales y políticas, académicas y todos vamos a activar el tema constitucional del referéndum; es un poco difícil lo hemos evaluado, pero no es imposible”, señaló Chui.

Un revocatorio se puede dar a la mitad de un mandato

Según el jurista William Herrera, la Constitución boliviana establece que toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada por una sola vez en cada mandato constitucional. Este procedimiento podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato y se prohíbe durante el último año de la gestión en el cargo.

El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor público. Sin embargo, producida la revocatoria de mandato, el afectado cesará inmediatamente en el cargo, y se activará su suplencia conforme a ley.

Defenderán gestión de Quispe

Ante el anuncio de un revocatorio, representantes de la Central General de Trabajadores del Departamento de La Paz advirtieron que no permitirán un revocatorio para el gobernador paceño porque consideran que emergió de una provincia y se sienten representados.

“Él ha sido elegido democráticamente por el voto del pueblo, no depende de un asambleísta, esos asambleístas tienen que trabajar, tienen que hacer proyectos, ellos no representan a las organizaciones sociales. (…) Nosotros no vamos a permitir (un revocatorio) porque el compañero Santos es un hombre alteño, es migrante de una provincia”, señaló.

El máximo dirigente de ese sector, Felipe Quispe Laura, lamentó que el asambleísta Chui busque sus intereses personales antes que la unidad del departamento. Añadió que no es momento de buscar la división en el departamento, sino la unidad.

