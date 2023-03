La Paz: Cirujanos extraen cuchillo de la cabeza de un bebé y aseguran que no presenta daños neurológicos

El especialista dijo que a primera vista, la herida era “aparatosa” por la presencia de un cuchillo incrustado en la cabeza de un bebé; sin embargo, el menor no presenta daños neurológicos.

Tras varias horas de operación, cirujanos del Hospital del Niño de La Paz lograron extraer un cuchillo que estaba clavado en la cabeza de un bebé de un año y tres meses. De acuerdo a la información prestada por el médico Gonzalo Maldonado, el menor se encuentra estable ya que el cuchillo no perforó la cavidad craneal, solo tuvo una herida en el cuerpo cabelludo. “El bebé no tuvo lesiones neurológicas”, afirmó.





“Si bien la imagen era aparatosa porque tenía un cuchillo que estaba clavado en la cabeza, más bien no atravesó la masa encefálica, es decir, no llegó a perforar el hueso, se trataba de una herida que afectaba en cuero cabelludo, pero no tuvo lesiones neurológicas. Si bien el niño estaba en estado crítico por la caída y herida, se mantuvo estable”, declaró el galeno a UNITEL.

“Fue atendido por la especialidad de neurocirugía, quienes realizaron la extracción del cuchillo y el niño está estable ya que no hubo mayo compromiso neurológico”, dijo.

De acuerdo a la investigación, el menor llegó con su madre desde la región yungueña de la Asunta con un cuchillo incrustado en su cráneo.

Ante esta situación, los médicos del hospital paceño procedieron a asistirlo para hacerle unos exámenes médicos para proceder con una operación para retirar el cuchillo.

“Si, efectivamente, el sábado llegó en horas de la madrugada, este niño de un años y tres meses de la localidad de la Asunta, llegó con una herida penetrante en la cabeza, producto de una caída accidental, según la mamá”, declaró.