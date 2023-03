Las reacciones que generó el nuevo tráiler del live action de La Sirenita

Una ambientación demasiado oscura y un diseño de personajes extraño son algunos de los reclamos del público

La 95° entrega de los premios Oscar trajo muchos momentos muy emotivos y esperados por los espectadores de todo el mundo. Ya fuera el regreso triunfal de Brendan Fraser a la industria del cine, Jamie Lee Curtis por fin alzándose con la estatuilla después de una larga trayectoria y Michelle Yeoh convirtiéndose en la segunda mujer no blanca en ganar el premio a Mejor Actriz.

Pero más allá de la premiación, están los adelantos a las cintas que veremos en los próximos años, y para esta edición, la Academia liberó el tráiler final del esperado y controversial live action de La Sirenita, que desde ya ha comenzado a dar mucho de qué hablar.

Este es el primer adelanto de la cinta en el que se ofrece un vistazo más completo del cast que protagonizará la nueva versión de la icónica historia de Ariel. El adelanto comienza con el barco del príncipe Eric luchando contra una despiadada tormenta en medio del mar; cuando la naturaleza le gana a la embarcación, Ariel rescata a Eric, lo cual causa la ira del Rey Tritón a quien por primera vez se puede apreciar caracterizado por Javier Bardem, actor que ganó un Oscar por su papel como Anton Chigurh en Sin Lugar para los débiles.

Otro personaje que hace su debut en este tráiler es Úrsula, interpretada por Melissa McCarthy. La villana de la cinta sigue siendo un misterio, pues en el tráiler se esconde en la oscuridad del fondo marino y sus intimidantes tentáculos, pero desde que se anunció el cast, ha causado mucho ruido ya que se esperaba que fuera un actor de la comunidad LGBTQ+ quien le diera vida a la icónica villana de Disney.

Sebastián, el cangrejo que sirve como “voz de la razón” de Ariel, también se muestra por primera vez, y precisamente, su versión realista de un cangrejo ha incomodado a los fanáticos, pues su apariencia no es nada amigable. Esta misma reacción ha causado el mejor amigo de Ariel: Flounder, quien por un breve momento aparece en el adelanto para evitar que Ariel regrese a la superficie.

Continuando con el controversial cast, la gaviota Skutter hace su aparición con su característico sentido del humor, sin embargo, para esta versión no es un actor masculino quien interpreta al personaje, sino la actriz y cantante Nora Lum, mejor conocida como Awkwafina.

Del príncipe Eric, interpretado por Jonah Andre Hauer-King, no hay mucho que decir, pues sólo se muestra en momentos clave de la historia como cuando Ariel lo salva del mar, su paseo en carroza por el puerto junto a Ariel y cuando la pareja está a punto de besarse en la laguna.

Por último, pero no menos importante, está la interpretación de Halle Bailey como Ariel, la cual se puede apreciar con mucho más detalle, así como su habilidad como cantante al entonar el ahora clásico tema de Disney “Part of your World”.

Desde que se anunció que Halle Bailey interpretaría a la famosa princesa Disney, el internet estalló en un mar de críticas, dividiéndose en los que apoyaban que una mujer no blanca le diera vida a Ariel y los que les parecía un completo desacierto. Y es que, para esta versión, Ariel no sólo cambia de tono de piel, sino que reemplaza sus larga cabellera rojiza por una especie de rastas con un color más opaco. Probablemente, este cambio se haya hecho para que la animación bajo el agua sea mucho más sencilla, pues es bien sabido dentro del medio que animar el movimiento del cabello es una tarea titánica.

Ya con este vistazo más amplio del universo live action de La Sirenita, las opiniones se han divido nuevamente. En el video oficial liberado por la compañía del ratón hay comentarios alabando la habilidad vocal de Bailey, otros criticando lo oscura que la cinta (o al menos el tráiler) se ve por momentos.

“Esto me sacó de mi depresión. ¡Halle es tan buena! Su voz está al servicio. Sinceramente, la mejor interpretación de “Part of Your World” que he escuchado en mi vida. ¡Dame el álbum! Lo veré en el cine”.

“Imagina que Disney convirtiera a la princesa de La princesa y el sapo en una chica blanca, les crucificarían.Ariel tenía la piel de Blancanieves, los ojos azules y su rasgo más hermoso era su pelo rojo brillante.Si querían una sirena negra deberían haber hecho un nuevo dibujo animado y una película de acción real de sirenas con Halle Bailey.Cambiar a Ariel cuando era perfecta como era en 1989 apesta.Me gustaría que utilizaran a Ariana Grande, le tiñeran el pelo de rojo brillante y le pusieran lentillas azules.

Halle va a ser una buena Ariel, todo el reparto tiene muy buena pinta. Estoy triste por la extraña animación y la falta de saturación de color.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en los diferentes videos del tráiler en YouTube (Disney ha filtrado la gran mayoría para no causar controversia).

Quizá el público más reacio ante la nueva versión de La Sirenita ha sido el latinoamericano, pues incluso en el primer adelanto se tuvieron que desactivar los comentarios para la región. Una de las críticas más sonadas es el del doblaje de Úrsula, ya que en su versión original, fue interpretado por Serena Olvido, un actor de doblaje de la comunidad LGBTQ+ que hasta el día de hoy es recordado por su icónica interpretación.

Ahora, para el live action, es Laura Torres a encargada de darle vida a la villana, y aunque Torres tiene una enorme trayectoria dentro del medio (Goku, Gohan y Daria por mencionar algunos), la comunidad LGBTQ+ ve como un desacierto que no sea representada en un personaje que, de hecho, fue inspirado en la figura del drag, Divine.

Al menos Pepe Grillo y Cleo con su aspecto de caricatura se veían bien en el live action de Pinocho. Acá Sebastián y Flounder se ven espantosos.

Horrible versión será el peor error que Disney pueda lanzar en pantalla grande, dañan gravemente el cuento original

Solo por la banda sonora y las canciones iré a verla, trataré de ser suave en mi forma de criticar, igual los tiempos cambian y el cambio es bueno.

Esto es un vistazo de lo que el público en Latinoamérica ha opinado del nuevo adelanto de La Sirenita. La cinta llegará a los cines el próximo 26 de mayo, ¿logrará mejorar su recepción tras el estreno?