Le robó $us. 30.000 a su madre y le puso billetes de alasitas para que no se dé cuenta

Las investigaciones mostraron que la joven retiraba el dinero y le entregaba a la profesional odontóloga, quien incluso alquiló un departamento en un condominio céntrico de Santa Cruz y lo amobló, también se había comprado varios teléfonos celulares con el dinero robado.

“Yo la perdono porque una madre siempre perdona, pero lo único que quiero es que ella se comporte y que no siga haciendo lo que me ha hecho a mí, si eso me hizo a mí que espero que le haga a los demás”, expresó la mujer.