Los 13 looks más icónicos de la alfombra roja de los Premios Oscar de todos los tiempos

En sus inicios, estrellas como Audrey Hepburn y Barbra Streisand lucieron los atuendos más espectaculares. Más recientemente, Lady Gaga y Gemma Chan se destacaron en el evento anual

Puede que las lentejuelas, el satén y los vestidos sin mangas sean atemporales, pero los mejores looks de los Premios Óscar de todos los tiempos no siempre son la apuesta más segura





El Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas -en inglés, Academy Award-, conocido popularmente como Premios Oscar, es uno de los acontecimientos de alfombra roja más vistos del mundo (junto con la MET Gala, claro).

La 95.ª edición de la premiación, el 12 de marzo, deparará sin duda un montón de momentos de moda memorables. Se espera que las estrellas más brillantes de Hollywood acudan a la alfombra roja con sus looks más espectaculares, ya que los estilistas suelen guardar sus mejores vestidos y trajes para esta fecha. Con motivo de este gran evento, repasamos algunos de los mejores outfits de los Oscar de todos los tiempos.

Son atrevidos, osados y a veces considerados “los peores” al principio, pero eso es lo que los convierte en icónicos. A continuación, los 13 looks de los Oscar que más sorprendieron y encantaron, y que fueron realmente indicativos de la época.

1. Audrey Hepburn por Givenchy en 1954

La noche de los Oscar de 1954 fue un gran momento para Audrey Hepburn: no sólo ganó el premio a la Mejor Actriz por su papel en Vacaciones en Roma, sino que su vestido Givenchy hecho a medida marcó el comienzo de una nueva era en la moda

Ese año, Hepburn ganó como mejor actriz por la película Vacaciones en Roma. Givenchy vistió posteriormente a la actriz en casi todas sus apariciones en los Oscar, según People.

La actriz recibió ropa gratis del diseñador durante décadas, y Givenchy incluso bautizó el vestido de cuello barco con el nombre de uno de los personajes más icónicos de Hepburn.

2. Barbra Streisand por Arnold Scaasi en 1969

Streisand reveló más tarde que no tenía ni idea de que el traje pantalón de Arnold Scaasi que eligió se vería completamente transparente bajo las luces

Mucho antes de que los vestidos desnudos y los monos transparentes estuvieran de moda, Barbra Streisand acaparó todas las miradas con su traje pantalón transparente de Arnold Scaasi en los Oscar de 1969.

Por supuesto, los focos realzaron la sutil transparencia de su vestido, pero el poder de Streisand -que le valió su primera estatuilla esa noche- no fue casual.

3. Cher por Bob Mackie en 1973

LOS ANGELES – MARCH 27: Entertainers Sonny Bono and Cher attend the Academy Awards ceremony at the Dorothy Chandler Pavilion on March 27, 1973 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Cualquier fan de Cher sabe que la cantante se pasó toda su carrera ofreciendo looks icónicos (fue pionera en la tendencia del naked-dress), pero ninguno se grabó tanto como su look para la ceremonia de 1973. Este impresionante vestido de lentejuelas de dos piezas de Bob Mackie es el material de los sueños psicodélicos de los 70.

4. Madonna por Olivier Theyskens en 1998

El día que Olivier Theyskens (Bruselas, 1977) cumplió 21 años recibió un fax de Madonna impreso en papel rosa: la reina del pop quería llevar uno de sus vestidos en los Oscar

Madonna nunca ha evitado hacer declaraciones con su trabajo, sus palabras o su vestuario. Por eso no sorprendió que la icónica estrella del pop y actriz llegara a la 70ª edición de los Oscar vestida con un dramático y sensual abrigo de satén del (entonces) desconocido diseñador belga Olivier Theyskens. Parecía una princesa gótica mientras flotaba sobre el escenario para entregar el premio a la Mejor Canción Original a Celine Dion por My Heart Will Go On.

5. Celine Dion por Dior en 1999

Celine Dion en los Oscar de 1999 con un vestido de Dior de Galliano

Los críticos de moda del 99 fueron especialmente duros con los looks de la alfombra roja de los Oscar, entre ellos el traje pantalón blanco de satén de Dior de Celine Dion, firmado por John Galliano, que llevó hacia atrás. No se imaginaban que se convertiría en uno de sus looks más icónicos y en uno de los más celebrados de todos los tiempos.

6. Lucy Liu por Versace en 2000

La actriz asiático-americana siempre ha lucido sofisticada en la alfombra roja

Se trata del look por excelencia de los Oscar de los años 2000: vestido brillante, joyas brillantes, pelo liso y manicura y pedicura francesas. Liu lució fenomenal de rojo, y este vestido asimétrico de Versace con detalles de rayas y paneles transparentes es el tipo de traje del efecto 2000 que todos queremos llevar hoy.

7. Julia Roberts por Valentino en 2001

Roberts dijo en diálogo con la revista People en 2017 que está guardando el vestido blanco y negro para su hija

El vestido de Valentino bicolor con el que Julia Roberts acudió al Dolby Theatre ese año constaba de un cuerpo negro hasta los pies y el detalle que lo hacía tan especial: por delante, una tira blanca que se abría en forma de i griega; por detrás, una cola de tul con tiras blancas muy parecidas a la de la parte anterior.

8. Hillary Swank por Guy Laroche en 2005

Con este elegante vestido de Guy Laroche, rematado en cola y con la espalda al aire, llegó Hilary Swank al Dolby Theatre en 2005

La creación azul noche de Guy Laroche causó revuelo en la alfombra por parecer muy formal y discreta en la parte delantera, pero muy escotada en la parte trasera. Swank estaba allí para aceptar su segundo Oscar, esta vez por su papel en Million Dollar Baby.

9. Marion Cotillard por Jean Paul Gaultier en 2008

La francesa Marion Cotillard, ganadora del Óscar a Mejor Actriz, mostró un estilo único en un vestido escamado color perla

Cuando Marion Cotillard ganó el premio a la mejor actriz por su interpretación de Edith Piaf en La Vie en Rose se convirtió en la primera mujer y la segunda persona, después de Adrien Brody en El Pianista, en ganar un César (básicamente un Oscar francés) y un Oscar por la misma interpretación. Como si de ua sirena se tratase, la francesa derrochó sensualidad con este Jean Paul Gaultier en color perla con incrustaciones.

10. Lupita Nyong’o por Calvin Klein en 2015

El vestido de Calvin Klein Collection, con 6.000 perlas incrustadas y hecho a medida, fue robado de la habitación de hotel de Nyong’o, aunque fue recuperado más tarde

Este Calvin Klein que lució la actriz en 2015 dejó a todo el mundo maravillado, tanto que alguien lo robó. Pero la historia no termina ahí, el ladrón devolvió el vestido al hotel de donde lo había sustraído porque se dio cuenta de que las perlas con las que estaba hecho eran falsas.

11. Gemma Chan por Valentino en 2019

La actriz Gemma Chan sorprendió en la alfombra roja con un vestido de Valentino en color fucsia sin mangas y cuello con volados

Nadie nunca defendió el rosa intenso en la alfombra roja de los Oscar como Gemma Chan. El voluminoso vestido de Valentino Haute Couture, con bolsillos incluidos, estaba recién salido de la pasarela y convirtió a la actriz en una de las mejores vestidas en la gala.

12. Lady Gaga por Alexander McQueen en 2019

La cantante y actriz combinó el vestido con un collar de diamantes amarillos de 128 quilates valorado en unos 30 millones de dólares

Los caminos que llevan a un look inolvidable de alfombra roja, y más de Oscar, son inescrutables. Puede optarse por mantenerse fiel a las máximas diarias o recurrirse a clásicos infalibles con cierto giro de tuerca, a imagen y semejanza de Lady Gaga. La táctica que no deja margen de error es recurrir a un vestido negro de Alexander McQueen; el golpe de efecto, utilizar un collar de diamantes que llevó Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes.

Janelle Monáe por Ralph Lauren en 2020

Monáe hizo una de las apariciones más espectaculares en la alfombra roja de los Oscar, con un vestido plateado de brillantes con capucha

Más recientemente, Janelle Monáe deslumbró con un vestido plateado con capucha hecho a medida para ella por Ralph Lauren. El vestido tardó 600 horas en confeccionarse y estaba cubierto de 168.000 cristales de Swarovski, convirtiéndose así en una obra maestra que no olvidaremos.

