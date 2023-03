Los robots con Inteligencia Artificial de Tesla podrían superar en número al ser humano, dice Musk

Las últimas noticias de Tesla han creado un gran revuelo en la comunidad tecnológica. Elon Musk, CEO de la compañía, ha anunciado durante el evento de Tesla Investor Day que sus robots impulsados por inteligencia artificial (IA), denominados «Optimus», serán tan avanzados que en el futuro podrían superar en número a los seres humanos.

¿Qué significa esto para la industria y la economía en general? ¿Deberíamos preocuparnos por la pérdida de empleos?

Optimus, la nueva tecnología de Tesla

Los robots Optimus serán capaces de manejar diversas tareas, como la manufactura y el transporte. Aunque no hay una fecha específica para su implementación, Musk asegura que están haciendo progresos significativos en su desarrollo. A diferencia de otros robots, Optimus no está diseñado para reemplazar a los humanos, sino para trabajar junto a ellos. Según Musk, su objetivo es «aumentar las capacidades de los humanos» y no desplazarlos.

La promesa de la eficiencia

La tecnología de Optimus promete mejorar la eficiencia en la industria de la manufactura y el transporte. Los robots serán capaces de realizar tareas que requieren una precisión y velocidad extremas, lo que podría reducir los errores y mejorar la calidad del producto. Además, su implementación podría reducir el costo de producción, lo que podría traducirse en precios más bajos para los consumidores (aunque ya sabemos que eso es algo que no suele ocurrir, ya que cuando hay bajada en el coste de producción se suele transformar en lucro para inversores, no en bajada de precios para el consumidor).

La preocupación por la pérdida de empleos

Sin embargo, la implementación de robots impulsados por IA también plantea preocupaciones sobre la pérdida de empleos. Si los robots son más eficientes que los seres humanos en la realización de tareas específicas, es posible que se produzca una disminución en la demanda de empleados. En su presentación, Musk dijo que la creación de robots impulsados por IA en realidad creará más empleos de los que eliminará. Según él, la tecnología liberará a los trabajadores humanos de tareas repetitivas y peligrosas, lo que les permitirá centrarse en tareas más creativas y estratégicas.

El futuro de la industria

La creación de robots impulsados por IA tiene el potencial de revolucionar la industria en general. Optimus podría mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción en muchos sectores. Al igual que la tecnología de automatización anterior, los robots Optimus podrían transformar la forma en que se realizan las tareas, lo que podría llevar a una mayor producción y más empleos.

El problema es que la sociedad no está preparada para algo así. No hay políticas adecuadas para absorber mano de obra robótica, robots que no pagan impuestos, que no aportan nada a la seguridad social. Tenemos que avanzar hacia ese punto, está claro, pero la política debe ir moviéndose también en el mismo sentido, para que no acabe todo en una sociedad con grandes ricos, miles de millones de robots, y una enorme masa de población que subsiste con lo mínimo de lo mínimo, tal y como se ve en las películas a las que quitaremos la parte «ficción» en su categoría.