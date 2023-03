Maestros gritaron: “Ministro incapaz por qué no te vas”

En respuesta, el ministro de Educación, Édgar Pary, afirmó que la movilización que realizó el sector no fue pacífica, sino violenta y que causó zozobra en la población, por la forma en la que reaccionaros los profesores.

En una multitudinaria marcha, los profesores que arribaron los exteriores de las oficinas del Ministerio de Educación, con el fin de protestar contra la nueva llama curricular que el Gobierno implementó a partir de este año, intentaron romper cerco policial, lanzaron petardos y hasta uno de ellos quitó un escudo a los policías. Cuando llegaron a las oficinas públicas comenzaron a gritar “ministro incapaz por qué no te vas”.

Para protestar contra la malla curricular llegaron los afiliados de las 31 federaciones que hay en el país para exigir una respuesta desde el Ministerio.

“Por qué no te vas, ministro incapaz, por qué no te vas”, es lo que gritaba en reiteradas ocasiones. La protesta se masificó cuando los marchistas llegaron hasta la avenida Arce, donde está ubicado el ministerio y en un amague de enfrentamiento, uno de marchistas quitó el escudo a uno de los policías.

El ministro Pary observó que los maestros hayan sido agresivos en su protesta y dijo que lo único que buscan es convulsionar el país.

“Miren tenemos nosotros identificados y en el que se los ve llegar con palos, esto no se puede llamar marcha. Tienen otras intenciones que no son las que han estado demandando permanentemente, como es la respuesta al pliego petitorio. Esta marcha es violenta y está atemorizando a la población y no pueden causar esa zozobra”, señaló el ministro en conferencia de prensa.

Incluso dijo que causaron daños en la infraestructura pública.