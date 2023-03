Mejor Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis gana su primer Oscar por ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

¡Al fin sucedió! Jamie Lee Curtis brilló esta noche y recibió su primer premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto

Fuente: https://www.sensacine.com.mx

A pesar de tener una increíble trayectoria actoral y un talento innato, el trabajo de Jamie Lee Curtis no había sido reconocido por la Academia, por lo que el sueño de sostener una estatuilla parecía cada vez más lejano. Fue con Todo en todas partes al mismo tiempo que la actriz de 64 años recibió su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de reparto y aunque los pronósticos estaban de lado de Angela Bassett, la protagonista de Un viernes de locos fue quien salió victoriosa.

Entre las nominadas estaban Angela Basset por Black Panther: Wakanda por siempre; Houng Chau por La Ballena; Kerry Condon por Los espíritus de la isla y Stephanie Hsu por Todo en todas partes al mismo tiempo. En diferentes premiaciones la actriz ha mostrado su admiración por su co-protagonista Michelle Yeoh, ya que fue una gran inspiración para ella, ¡incluso la besó cuando ganó en los premios SAG 2023!

Sin duda esta es una noche inolvidable para Jamie, quien desde los 18 años se involucró en la industria del cine siendo Halloween la cinta que le daría fama internacional. A partir de este clásico del slasher se coronó como una de las mejores scream queens de todos los tiempos y desde entonces la hemos visto participando en diferentes proyectos que van desde el horror a la comedia. Curiosamente figuraría en la misma categoría que su madre, Janet Leigh, quien en 1961 fue nominada por Psicosis.

Y a pesar de que algunos menosprecian su trabajo por ser hija de dos estrellas como Leight y Tony Curtis, ella no se siente avergonzada de ser llamada nepobaby, pues aunque pareciera que el apellido de sus padres le han dado ese reconocimiento, ella ha demostrada porque ama con locura la actuación, al igual que su esposo Christopher Guest con quien seguramente celebrará toda la noche, si es que no se queda dormida antes ¿verdad? Recordemos que no asistió a la cena de los Oscar porque su horario nocturno es muy estricto.