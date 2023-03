‘Mi familia es honesta’: Diputado Arce revela lo que le dijo el presidente después de denunciar a su hijo

El diputado ‘evista’ Héctor Arce, quien denunció por presunto “lobby” al hijo del presidente del Estado, reveló lo que le dijo el primer mandatario Luis Arce cuando se encontraron la semana pasada.

En una entrevista con La Tarde en Directo de ERBOL, el diputado Arce señaló que tuvo ese encuentro con el presidente Arce el miércoles pasado, y que cuando lo miró, el mandatario defendió la honestidad de su familia.

“El otro día el hermano Lucho me señala con la mano. El día miércoles, la semana pasada, me mira y me señala, me dice: ‘mi familia es honesta’”, relató el diputado.

Héctor Arce aclaró que confía en el presidente, pero no sabe “qué habrá querido decir” con esas palabras.

A pesar de este episodio, dijo que se ratifica en su denuncia contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, respecto a un presunto “lobby” con empresas internacionales sobre el negocio del litio. “Estamos hablando de un ciudadano, no me interesa quién es su papá o su mamá”, agregó.

El diputado hizo esta revelación a tiempo de denunciar que existe una persecución y amedrentamiento a su persona que viene desde “lo más alto”, por su labor de fiscalización que ejerce respecto a los recursos del Estado. Aclaró que “lo más alto”, también podría referirse a ministros.

Enfrenta proceso

El legislador se pronunció después de que la Fiscalía lo convocó a declarar en un caso denunciado por el diputado Rolando Cuéllar, del ala “renovadora” del MAS.

En la denuncia, el diputado Cuéllar acusó a Arce de presuntos hechos de corrupción en la gestión de obras cuando era alcalde del municipio de Omereque, sin embargo, el aludido negó irregularidades bajo el argumento de que los proyectos observados no eran de su responsabilidad.

Héctor Arce aseveró también que Cuéllar, en reuniones anteriores, presentó al mandatario unas 500 hojas sobre el caso de Omereque y hasta anunció que sería aprehendido. Dijo que tiene gente en esas reuniones que le informa al respecto.

Observa celeridad de la Fiscalía

El diputado Arce observó la “impresionante” celeridad con que la Fiscalía ya lo convocó a declarar por la denuncia de Cuéllar, cuando él tiene procesos donde en un año y medio no se puede hacer la notificación.

Manifestó que está frustrado con la fiscal departamental de Cochabamba, por la morosidad con que se procesan sus denuncias de corrupción contra autoridades, mientras que en el caso de Cuéllar de manera acelerada se tramitó una cooperación con la Fiscalía de La Paz para llamarlo a declarar.

Consideró que sufre una venganza y amedrentamiento, cuando su intención es transparentar el uso de los recursos públicos. “En vez de que nos feliciten, hoy somos perseguidos”, lamentó a tiempo de recordar que ha realizado denuncias en casos como de ABC, una presunta oficina “fantasma”, entre otros.

Se presentará a declarar

El diputado Arce fue convocado a declarar para este viernes por la tarde en La Paz.

La citación se colocó mediante cedulón en su oficina de la Asamblea, tomando en cuenta de que había pedido licencia.

El legislador dijo que no estaba en su oficina porque estaba viajando a Aiquile, donde radica el caso, para presentarse voluntariamente. Señaló que, al conocer la citación, emprendió viaje a La Paz y planea asistir a la Fiscalía el viernes.

Consultado sobre si teme una aprehensión, aseveró que no se va a escapar, pero cuestionó la decisión de convocarlo a La Paz y expresó su susceptibilidad de que la Fiscalía tenga alguna instrucción en su contra.