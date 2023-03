“Mi hermano fue asesinado, le arrebataron la vida”, dijo desconsolada la hermana de Ariel

Cochabamba, Bolivia.-

La familia de Ariel H. se despertó la madrugada de este domingo 5 de marzo con la terrible noticia de su muerte. Salió a compartir con amigos el sábado y uno de ellos le habría quitado la vida.

Personal de la Policía, al llamado de Radio Patrullas 110, encontró el cuerpo sin vida del joven de 24 años dentro de un taxi, en la calle Bolivia y avenida Siglo XX, en la zona sur de la ciudad. En el lugar se encontraron cámaras de seguridad que habrían captado al presunto autor del crimen, que fue identificado como Erick Daniel R., quien se encuentra aprehendido.

“Su enamorada me llamó, me dijo tu hermano está en la morgue. No le creí al principio, llegué para identificar su cuerpo. No podíamos creerlo, lo ahorcaron, pedimos justicia, me arrebataron a mi hermano”, contó la hermana de Ariel.