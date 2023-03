Ministerio Público cita a declarar a Evo Morales, Álvaro García y Carlos Romero dentro del caso Golpe I que enfrenta Luis Fernando Camacho

Pruebas. “Romero garantiza la seguridad para entregar la carta”, “Romero garantiza la llegada de Camacho a La Paz”, rezan algunos de los titulares de prensa mostrados por la defensa legal del ahora gobernador que se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro.

Fuente: Prensa Gobernación de Santa Cruz

La defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, en conferencia de prensa, confirmó que el Ministerio Público citó a declarar a Evo Morales, Alvaro García y Carlos Romero, ex presidente, vicepresidente y ministro de Gobierno, respectivamente, situación que conlleva a descartar la hipótesis de la acusación de Lidia Paty, de que existió protección personal de la Policía para que Camacho, cuando fungía como presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, ingresara al Palacio de Gobierno en 2019, en La Paz, a ingresar la carta, pidiendo la renuncia de las entonces autoridades.

Estos han sido citados como testigos, de los cuales, a los dos primeros se solicita al Segip el domicilio para sus respectivas citaciones.

Martín Camacho, abogado personal del gobernador cruceño, aseguró que la pertinencia de estas declaraciones testificales se basan, entre las partes más relevantes de la imputación del Ministerio Público, de que existiera un supuesto “preacuerdo” entre el entonces titular cívico y la Policía nacional para que le brinde seguridad especial a su arribo a la ciudad de La Paz, a lo que los acusadores califican como el inicio de un golpe de Estado, que de hecho, no está tipificado como un delito en el Código Penal boliviano.

Por tanto, la declaración del ex ministro Romero es importante debido a que en 2019 garantizó, luego de varios intentos de Camacho de ingresar a La Paz, la seguridad del dirigente cívico, lo cual está demostrado en declaraciones a la prensa, y estás han sido adjuntadas como pruebas documentales en el cuaderno de investigación.

“Romero garantiza la seguridad para entregar la carta”, “Romero garantiza la llegada de Camacho a La Paz”, rezan algunos de los titulares de prensa mostrados desde su despacho por el abogado del ahora gobernador, que se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz por este caso.

Esta situación desbarata o “tira por tierra” la acusación del Ministerio de Público en la imputación contra Camacho, que afirma que hubo un “acuerdo previo” entre este, supuestamente a través de su padre con los policías, para que le brinden una seguridad especial a la entrada a la Sede de Gobierno.

Defensa de Camacho critica que la justicia obedezca al MAS ante que las leyes

Por otra parte, el abogado defensor aseguró que hasta el momento no ha sido notificado la primera autoridad del departamento con respecto a la audiencia virtual por otro caso en su contra, y criticó que esta se encuentre programada de manera virtual, siendo que ya no existe la emergencia del coronavirus, lo que dificulta el precepto de inmediatez en el proceso, entre otros derechos fundamentales.

Con respecto a que las autoridades de Gobierno afirman que Camacho no debería volver a Santa Cruz para su audiencia, su defensa legal encara que la justicia debe aplicar la ley y no obedecer al MAS, ya que un decreto (de emergencia por coronavirus) no puede ir por encima del Código de Procedimiento Penal.

“En este país se hace lo que el MAS quiere, se hace lo que quieren algunos funcionarios públicos; los diputados y senadores son funcionarios públicos y no se puede hacer lo que ellos quieren, sino lo que dice la ley”, refutó Camacho”.