Ministro Montenegro espera que los dólares de las exportaciones ‘retornen’ al país

Empresarios consideran que la liberación de cupos de exportación permitiría un mayor flujo de la divisa en la economía. El Ejecutivo prioriza el mercado interno

Juan Carlos Salinas

Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, indicó que en 2022 las exportaciones alcanzaron los $us 13.500 millones, mientras las importaciones sumaron $us 13.000 millones, por lo que hubo un superávit de la balanza comercial de $us 500 millones, un dinero que a su criterio debería estar dentro del sistema financiero nacional.